В Новой Зеландии мать отравила детей и четыре года хранила их тела в чемоданах

В Новой Зеландии на складе обнаружили тела детей в чемоданах. Оказалось, что с ними расправилась собственная мать.

Как установило следствие, 43-летняя жительница Окленда отравила своих детей в 2018 году. Женщина подсыпала сильнодействующий препарат в сок и напоила им восьмилетнюю дочь и шестилетнего сына. Дети скончались во сне.

Мать спрятала трупы в чемоданы и вывезла на склад. Через четыре года помещение продали с аукциона, так как женщина перестала платить аренду. Купившая склад семья сделала шокирующую находку.

Тем временем, мать-убийца подала заявление на смену имени и прервала все контакты с друзьями и родственниками. Он попала в психиатрическую лечебницу в Южной Корее, где заявила, что у нее нет детей.

Когда женщину задержали, она признала вину, но настаивала на своей невменяемости, а также попросила смягчить наказание, пожаловавшись на то, что осталась без мужа, поэтому ей было тяжело растить двоих детей. Суд признал ее виновной в убийстве. Срок, к которому приговорили подсудимую, не уточняется.

Веллингтон, Зоя Осколкова

