В Казани женщина зарезала пятилетнего сына ножницами

Жительницу Казани подозревают в убийстве пятилетнего сына. Мать расправилась со своим ребенком с помощью ножниц.

Убийство было совершено в одной из квартир дома на улице Фучика, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Установлено, что смертельные ранения ребенку причинила его 27-летняя мать, нанеся ему колюще-режущим предметом множественные ранения тела в районе жизненно-важных органов, находясь при этом в неадекватном состоянии», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Подозреваемая задержана.

По данным телеграм-канала «112», орудием убийства стали ножницы. После расправы женщина сама сообщила о содеянном в полицию.

Казань, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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