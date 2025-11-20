российское информационное агентство 18+

Четверг, 20 ноября 2025, 11:07 мск

В Петербурге пьяная мать задушила дочь и спрятала сумку с ее телом в диван

В Санкт-Петербурге пьяная мать задушила свою маленькую дочь, спрятала сумку с ее телом в диван и скрылась. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Труп младенца обнаружил отец девочки и обратился в правоохранительные органы. Женщину задержали. Выяснилось, что в момент убийства она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

«Следствие ходатайствует об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Известно, что мать состояла на учете. Следователи также проверят действия должностных лиц, которые не приняли меры по ограничению и лишению обвиняемой родительских прав.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Метки / детоубийство

