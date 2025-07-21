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Понедельник, 21 июля 2025, 15:08 мск

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В Омске 16-летняя девушка родила и убила ребенка в гостиничном номере

В Омске обнаружили тело новорожденного в номере отеля. Возбуждено уголовное дело.

При уборке номера гостиницы горничная обнаружила мертвого младенца. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Личность подозреваемой удалось установить. По версии следствия, 16-летняя жительница пригорода Омска специально сняла гостиничный номер для родов и последующего убийства новорожденного, после чего покинула место преступления.

Уголовное дело возбуждено по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Подозреваемую задержали.

Омск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / детоубийство

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