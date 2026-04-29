На Кубани задержали убийцу пропавшей пять дней назад школьницы

В Краснодарском крае задержали убийцу 11-летней девочки, которая пропала пять дней назад. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Заявление об исчезновении школьницы поступило в правоохранительные органы 24 апреля. Ребенок вышел на прогулку в поселке Стрелка Темрюкского района и не вернулся домой.

Как установили следователи, 31-летний мужчина встретил девочку на улице и посадил в свою машину, а затем направился в сторону хутора Белого. «В ходе движения злоумышленник задушил потерпевшую. Затем, желая скрыть следы совершенного преступления, фигурант переместил тело погибшей за пределы хутора, где скрыл в районе водоема, а затем покинул территорию Темрюкского района», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали, во время допроса он признал вину и рассказал подробности произошедшего. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube