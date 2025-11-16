В московском пруду нашли рюкзак с останками ребенка

В пруду на востоке Москвы нашли части тела человека в рюкзаке. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.
Страшную находку сделали в Гольяновском пруду. «В результате предварительного осмотра эксперта установлен возраст погибшего в интервале от семи до десяти лет», – говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ («Убийство»).
«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в СК.
Следователи допрашивают свидетелей, изучаются записи камер видеонаблюдения.
Москва, Зоя Осколкова
