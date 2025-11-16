российское информационное агентство 18+

В московском пруду нашли рюкзак с останками ребенка

В пруду на востоке Москвы нашли части тела человека в рюкзаке. Об этом сообщили в столичном управлении СКР.

Страшную находку сделали в Гольяновском пруду. «В результате предварительного осмотра эксперта установлен возраст погибшего в интервале от семи до десяти лет», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

«В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – добавили в СК.

Следователи допрашивают свидетелей, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Москва, Зоя Осколкова

