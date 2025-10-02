В Ульяновске муж расправился с женой и двумя дочерьми из-за долга

В Ульяновске мужчина убил свою супругу и двух малолетних детей. Он пытался представить расправу как разбойное нападение.

Убийство было совершено в Заволжском районе города Ульяновска. Жертвами стали 27-летняя женщина и две девочки 4 и 5 лет. Отец семейства получил резанные раны рук.

«Установлено, что изначально фигурант после убийства супруги и детей пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру, однако тщательно проведенным осмотром места происшествия и допросами свидетелей по делу было доказано отсутствие посторонних лиц в момент убийства», – сообщили в региональном управлении СКР.

При предъявлении неопровержимых доказательств мужчина сознался, что расправился с семьей.

По данным местных СМИ, он накопил долг, играя в онлайн-казино, и не хотел, чтобы после его смерти финансовые обязательства легли на плечи жены и детей.

Ульяновск, Зоя Осколкова

