В Петербурге дочь-подросток зарезала мать и подожгла квартиру

В Санкт-Петербурге 13-летняя дочь убила свою мать и инсценировала нападение, устроив поджог.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, тело женщины с колото-резаной раной шеи было обнаружено в квартире дома на улице Ковалевской. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Местные СМИ пишут, что главной подозреваемой является дочь жертвы. Девочка в ходе очередной ссоры зарезала мать, а затем попыталась запутать следствие. Школьница устроила пожар в квартире, а правоохранителям рассказала, что в квартиру ворвались неизвестные.

Позже девочка призналась в совершенном преступлении. Расследование продолжается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

