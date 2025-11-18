Возбуждено дело о халатности после убийства матерью ребенка в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после убийства шестилетнего мальчика матерью в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Голову ребенка в детском рюкзаке обнаружили рабочие в Гольяновском пруду 16 ноября. Водоем обследовали водолазы, но других зацепок не нашли. Об исчезновении мальчика сообщила бабушка. Правоохранителям удалось установить личность родственников погибшего. Мать мальчика страдает наркоманией и состоит на учете в психдиспансере. В семье есть еще один ребенок – девятилетняя девочка.

Подозреваемую задержали в квартире в Балашихе. Там же на балконе нашли тело убитого мальчика. Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

«На допросе в качестве обвиняемой женщина подтвердила свои признательные показания, детально рассказав о произошедшем», – сообщили в СКР. Сегодня следствие ходатайствует перед судом о ее аресте.

«Кроме этого, по результатам проверки по факту халатности, допущенной должностными лицами окружного управления социального развития, повлекшей смерть ребенка, следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ», – добавили в СК.

По данным следствия, должностные лица не приняли меры по ограничению и лишению обвиняемой родительских прав, несмотря на то, что у она состояла на учете у специализированного врача, а также неоднократно применяла противоправные действия в отношении ребенка.

