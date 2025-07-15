В Индии колдун убивал детей ради магической силы

В Индии задержали колдуна, который убил двоих детей и собирался расправиться еще с одиннадцатью. Об этом сообщают местные СМИ.

В правоохранительные органы штата Уттар-Прадеш обратились родители 14-летнего подростка. Они рассказали, что ребенок пропал два дня назад, а позже им с телефона сына пришло сообщение с требованием выкупа. Родители перевели небольшую сумму и сообщили в полицию.

Телефон ребенка отследили, гаджет оказался в соседнем доме, где жил 20-летний мужчина. На допросе он признался, что расправился с подростком и растворил его тело в кислоте. Останки обнаружили в заброшенном доме неподалеку.

Кроме того, самопровозглашенный колдун заявил, что убил еще одного мальчика три месяца назад. Тело 11-летней жертвы обнаружили на участке подозреваемого.

Преступник заявил, что его семья давно связана с оккультизмом, а он приносил жертвы, чтобы обрести магические силы, и планировал убить еще 11 человек.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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