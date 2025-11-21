На Кубани подросток зарубил бабушку топором

В Краснодарском крае 16-летний подросток расправился со своей бабушкой и сбежал из дома. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Убийство было совершено в поселке Южном Туапсинского района. Мальчик поссорился с пожилой родственницей и нанес ей несколько ударов топором по голове, от полученных травм бабушка скончалась на месте.

«Совершив противоправные действия, обвиняемый, желая скрыть содеянное, замыл следы крови на орудии преступления, спрятал топор и скрылся с места происшествия», – сообщили следователи.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подростка удалось задержать, на допросе он рассказал о расправе и указал место, где спрятал топор. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube