На Кубани подросток зарубил бабушку топором

В Краснодарском крае 16-летний подросток расправился со своей бабушкой и сбежал из дома. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Убийство было совершено в поселке Южном Туапсинского района. Мальчик поссорился с пожилой родственницей и нанес ей несколько ударов топором по голове, от полученных травм бабушка скончалась на месте.
«Совершив противоправные действия, обвиняемый, желая скрыть содеянное, замыл следы крови на орудии преступления, спрятал топор и скрылся с места происшествия», – сообщили следователи.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подростка удалось задержать, на допросе он рассказал о расправе и указал место, где спрятал топор. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.
Краснодар, Зоя Осколкова
