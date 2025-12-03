российское информационное агентство 18+

Житель Бурятии застрелил из ружья двух односельчан

В Бурятии мужчина застрелил из охотничьего ружья сына и родственника соседки. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Двойное убийство произошло в селе Дархинтуй Знаменского района. Местный житель распивал алкоголь у себя дома со своей соседкой. За женщиной пришли ее взрослый сын и родственник. Между ними и хозяином дома произошел конфликт.

Мужчина застрелил односельчан у себя во дворе. Ружье убийца спрятал в лесу, но его удалось найти по следам.

На допросе задержанный признал вину и дал показания. «В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы», – добавили в СК.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

