В Польше мужчина убил родителей и забаррикадировался в доме

В Польше провели полицейскую операцию по захвату мужчины, который убил родителей и забаррикадировался в доме.

В полицию поступило сообщение из района Торгувек в Варшаве. По имеющейся информации, в доме забаррикадировался местный житель. Перед этим он расправился с мужчиной и женщиной, а также убил домашних питомцев.

На место прибыла группа правоохранителей из контртеррористического подразделения, а также переговорщик. Район происшествия был оцеплен.

Позже стало известно, что полицейским удалось проникнуть в дом и задержать убийцу. На месте обнаружены тела двоих людей.

Проводится расследование. Мотивы подозреваемого устанавливаются.

Варшава, Зоя Осколкова

