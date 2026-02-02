российское информационное агентство 18+

Задержан предполагаемый похититель 9-летнего мальчика в Петербурге

Сотрудники задержали предполагаемого похитителя 9-летнего мальчика, который пропал 30 января в Санкт-Петербурге, передает ТАСС со ссылкой на питерский Следственный комитет.

По предварительным данным, 38-летний подозреваемый является уроженцем Луганской области. Задержать его удалось в Псковской области, сейчас его везут в Петербург и опрашивают об обстоятельствах случившегося.

Пропавшего мальчика при мужчине не обнаружили, поиски ребенка продолжаются, уточняет агентство.

По данным следствия, ребенок пропал 30 января около 14:00. Мальчик покинул место своего жительства в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся. По последним данным, ребенок сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. По факту его исчезновения возбуждено уголовное дело об убийстве.

Санкт-Петербург, Анастасия Смирнова

