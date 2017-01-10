Маньяк-милиционер из Ангарска признался еще в 60-ти убийствах женщин

Публикации за 10.01.17

Бывший ангарский милиционер Михаил Попков, ранее получивший пожизненный срок за убийства и изнасилования 22 девушек, на суде дал новые признательные показания. Он сообщил, что с 1992 по 2007 год убил еще 60 женщин. Попков до сих пор находится в СИЗО, поскольку продолжает признаваться в новых преступлениях. Срок содержания под стражей ему продлили еще на четыре месяца.

Как пишет газета «Восточно-Сибирская правда», Попков по всем своим новым признаниям явки с повинной. Следователи начали дополнительные процедуры и экспертизы по делу. Маньяку уже предъявлены обвинения в 47-ми убийствах.

На суде 50-летний Попков абсолютно спокойно и не проявляя никаких признаков раскаяния говорил об убийствах, а на вопрос, сколько же всего было жертв, ответил, что не помнит, потому что не считал. Между тем известно, что в тюрьме Попков хвастался перед сокамерниками, что не уступает Чикатило (доказано 53 убийства).

Первоначально Попков, уже пять лет находящийся под стражей, говорил, что якобы «чистил» убийствами общество от аморальных женщин. Сейчас эти высказывания прекратились, он заявляет, что убивал из неких «внутренних убеждений». Ранее эксперты выявили у маньяка гомицидоманию с садистскими элементами, то есть влечение к убийству людей. После убийства у Попкова наступала разрядка, улучшались настроение, сон и аппетит. Характерно, что на месте службы Попкова ему дали положительную характеристику – хороший семьянин, спокойный и уравновешенный человек, пользовавшийся уважением коллег. Примерно так же оценили маньяка и его соседи.

Семья Попкова – жена и взрослая дочь – сначала не верили в его виновность и защищали. Но сейчас обе они уехали из Ангарска и не поддерживают с Попковым никаких связей.

Попков служил в органах внутренних дел около 20-ти лет. В 1998 году он уволился и перешёл на работу в частное охранное предприятие.

Попков был задержан в 2012 году в поезде до Владивостока, куда он поехал за новым автомобилем. Никакого сопротивления он при задержании не оказал. Приговор о пожизненном заключении 50-летнему Михаилу Попкову вынесен Иркутским областным судом 13 января 2015 года. Попков совершил свои преступления в период с 1994 по 2000 годы, часть из них – в период работы в органах внутренних дел города Ангарска. Следствие шло 18 лет, но поймать убийцу не удавалось. Нескольким девушкам, подвергшимся нападению, чудом удалось выжить. Однако их показания в конце 1990-х – начале 2000-х к задержанию преступника не привели. Попков был очень осторожен: если сомневался, что убийство сойдет ему с рук, отказывался от замысла. Помогли следы колёс автомобиля «Нива» рядом с несколькими телами погибших. Следователи стали проверять всех подозрительных хозяев машин этой марки – брали у них генетические образцы и сравнивали с оставленными следами на телах жертв и таким образом вычислили маньяка.

Ангарск, Зоя Березина

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