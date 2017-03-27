Ангарского маньяка-милиционера обвинили в убийстве еще 60 женщин / Его жертвами стали 84 человека

Публикации за 27.03.17

Следователи предъявили бывшему ангарскому милиционеру Михаилу Попкову, ранее получившему пожизненный срок за убийства и изнасилования 22 женщин, обвинение в еще 60 убийствах и покушениях на убийство. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, всего за 20 лет его жертвами на территории Иркутской области стали 84 женщины в возрасте от 16 до 40 лет. Их социальный статус и положение в обществе были абсолютно разными. Преступления совершались в Иркутске и в Иркутском районе, в Ангарске и Ангарском районе, городе Усолье-Сибирском и Усольском районе.

В ближайшее время обвиняемый и его защита начнут знакомиться с материалами дела, после чего Попков предстанет перед судом.

Как сообщал «Новый День», 50-летний Попков был задержан в 2012 году в поезде до Владивостока, куда он поехал за новым автомобилем. Приговор о пожизненном заключении ему был вынесен Иркутским областным судом в январе 2015 года. Попков совершил свои преступления в период с 1994 по 2000 годы, часть из них – в период службы в органах внутренних дел города Ангарска. Своих жертв маньяк высматривал на ночных улицах городов, предлагал подвезти, а потом насиловал их и убивал топорами, ножами, отвертками в пригородных лесополосах.

Следствие шло 18 лет, но поймать убийцу не удавалось. Помогли следы колес автомобиля «Нива» рядом с несколькими телами погибших. Следователи стали проверять всех подозрительных хозяев машин этой марки – проводили генетические экспертизы и сравнивали образцы с оставленными следами на телах убитых девушек и женщин и таким образом вычислили маньяка. Эксперты выявили у него гомицидоманию с садистскими элементами, то есть влечение к убийству людей.

Еще находясь в СИЗО, Попков начал давать показания на новые эпизоды убийств. В январе этого года следствие сообщило о раскрытии новых убийств, Попкову вменили еще 25 преступных эпизодов.

Первоначально маньяк говорил, что «чистил» убийствами общество от аморальных женщин. Позже эти высказывания прекратились, теперь он утверждает, что убивал из неких «внутренних убеждений».

Попков служил в органах внутренних дел около 20-ти лет. В 1998 году он уволился и перешёл на работу в частное охранное предприятие.

Семья Попкова – жена и взрослая дочь – сначала не верили в его виновность и защищали. Но сейчас обе они уехали из Ангарска и не поддерживают с Попковым никаких связей.

Иркутск, Ольга Панфилова

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