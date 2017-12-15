Ангарский маньяк ответит в суде еще за 60 убийств

В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ролицейского Михаила Попкова. Его обвинили в совершении 60 убийств и покушений на убийство (пп. «е», «з» ст.102 УК РСФСР, пп.«а», «к» ч.2 ст.105 УК РФ, ч.3 ст.30, п.«к» ч.2 ст.105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следствие считает, что с 1992 по 2010 годы Попков совершил в Иркутске и Иркутском районе, в Ангарске и Ангарском районе, Усолье-Сибирское и Усольском районе не менее 84 убийств. Жертвами маньяка были женщины различного социального статуса и положения в обществе, в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции, который в 1999 году установил причастность Попкова к убийству.

В январе 2015 года за совершение 22 убийств и 2 покушений на убийства женщин Иркутский областной суд назначил Попкову наказание в виде пожизненного лишения свободы. Вместе с тем следователям СК России по Иркутской области совместно с сотрудниками специализированной оперативной группы ГУ МВД по региону удалось раскрыть еще 60 преступлений, совершенных маньяком.

Следователи изучили более 350 уголовных дел и материалов проверок и выбрали преступления, схожие по почерку с теми, что совершил Попков. В итоге осужденный признался в совершении этих убийств. Установлен истинный мотив преступной деятельности Попкова, а также обстоятельства, из-за которых он стал серийным маньяком-убийцей.

В рамках уголовного дела состоялись психолого-психиатрические экспертизы. Эксперты пришли к выводу, что Попков не страдал и не страдает хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело, объем которого составил 322 тома, с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как писал «Новый День», первоначально маньяк говорил, что «чистил» убийствами общество от аморальных женщин. Позже эти высказывания прекратились, и он стал утверждать, что убивал из неких «внутренних убеждений». Попков служил в органах внутренних дел около 20-ти лет. В 1998 году он уволился и перешёл на работу в частное охранное предприятие. Семья Попкова – жена и взрослая дочь – сначала не верили в его виновность и защищали. Но сейчас обе они уехали из Ангарска и не поддерживают с Попковым никаких связей.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 15.12.17

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