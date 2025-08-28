«Ангарский маньяк» сознался в убийстве еще двух женщин

Серийный убийца Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк» и отбывающий пожизненное заключение, признался в новых убийствах женщин. Об этом сообщает Следственный комитет России. Тела двух жертв были обнаружены в 2008 году, но тогда расследование было приостановлено в связи с тем, что убийцу не удалось вычислить.

Сейчас следователи на основании материалов дела смогли установить причастность Попкова к совершенной расправе – из-за идентичности почерка преступлений.

По версии следствия, в августе 2008 года Попков в городе Ангарске встретил двух женщин и во время знакомства поссорился с ними. В итоге одну он задушил, пока вторая сидела в его автомобиле. Позже он задушил и ее.

Попков полностью признал свою вину в этих преступлениях. Таким образом, число жертв «ангарского маньяка» достигло 89 человек, на троих он совершил покушение, уточнили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Иркутской области. В их числе 88 женщин и один мужчина, которого с которым Попков расправился, когда работал таксистом.

Бывший ангарский милиционер Михаил Попков в 2015 году получил пожизненный срок за убийства и изнасилования 22 женщин. После суда он признался, что лишил жизни еще 60 жертв.

Попков совершил свои преступления в период с 1994 по 2000 годы, часть из них – в период работы в органах внутренних дел города Ангарска. Следствие шло 18 лет, но поймать убийцу не удавалось. Нескольким девушкам, подвергшимся нападению, чудом удалось выжить. Однако их показания в конце 1990-х – начале 2000-х к задержанию преступника не привели. Попков был очень осторожен: если сомневался, что убийство сойдет ему с рук, отказывался от замысла. Помогли следы колес автомобиля «Нива» рядом с несколькими телами погибших. Следователи стали проверять всех подозрительных хозяев машин этой марки – брали у них генетические образцы и сравнивали с оставленными следами на телах жертв и таким образом вычислили маньяка.

Серийного убийцу задержали в 2012 году в поезде до Владивостока, куда он поехал за новым автомобилем. Никакого сопротивления он при задержании не оказал.

Будучи в заключении, Попков начал давать признательные показания в совершении других преступлений. Так, в апреле 2025 года маньяк сознался в убийстве школьной уборщицы, чье тело было обнаружено в здании заброшенной водонасосной станции на территории парка в Ангарске в 2011 году.

Иркутск, Наталья Петрова

