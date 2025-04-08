«Ангарский маньяк» признался в убийстве школьной уборщицы

Серийный убийца Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк» и отбывающий пожизненный срок, признался в еще одном преступлении.

Обугленное тело женщины было обнаружено в здании заброшенной водонасосной станции на территории парка в Ангарске в 2011 году. Криминалисты установили, что жертва погибла от перелома черепа.

Попков дал признательные показания. Женщина работала в школе уборщицей и встретила маньяка, когда возвращалась домой вечером. Убийца ударил жертву по голове туристическим топориком и, чтобы скрыть следы преступления, сжег тело.

В настоящее время Попков находится в заключении. Ранее его признали виновным в убийстве 22 женщин. После суда он признался, что лишил жизни еще 59 жертв. Маньяка приговорили к двум пожизненным срокам. Тем временем, следователи продолжают находить доказательства причастности Попкова к другим преступлениям.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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