российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 апреля 2025, 16:19 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

«Ангарский маньяк» признался в убийстве школьной уборщицы

Серийный убийца Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк» и отбывающий пожизненный срок, признался в еще одном преступлении.

Обугленное тело женщины было обнаружено в здании заброшенной водонасосной станции на территории парка в Ангарске в 2011 году. Криминалисты установили, что жертва погибла от перелома черепа.

Попков дал признательные показания. Женщина работала в школе уборщицей и встретила маньяка, когда возвращалась домой вечером. Убийца ударил жертву по голове туристическим топориком и, чтобы скрыть следы преступления, сжег тело.

В настоящее время Попков находится в заключении. Ранее его признали виновным в убийстве 22 женщин. После суда он признался, что лишил жизни еще 59 жертв. Маньяка приговорили к двум пожизненным срокам. Тем временем, следователи продолжают находить доказательства причастности Попкова к другим преступлениям.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Ссылки по теме

«Ангарского маньяка» обвинили в убийстве еще трех женщин / «Ангарского маньяка» приговорили к 10 годам колонии за три убийства

Метки / Убийства

В Казани женщина зарезала пятилетнего сына ножницами / В Санкт-Петербурге обнаружили пакеты с человеческими останками / При стрельбе в США погибли женщина и трое детей / Житель Ставрополья убил и расчленил пенсионера / В Карелии задержали супругов, расчленивших мужчину и спрятавших тело в чемоданах / В Санкт-Петербурге рецидивист убил женщину с синдромом Дауна / В Сибири браконьер застрелил женщину / В Аргентине убийцу вычислили по селфи на пляже

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Убийства,