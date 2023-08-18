«Ангарского маньяка» обвинили в убийстве еще трех женщин

Прокуратура обвинила маньяка из Ангарска Михаила Попкова в убийстве еще трех женщин. В общей сложности жертвами бывшего милиционера стали более 80 человек.

«По версии следствия, в период с 1997 года по 2003 год житель Ангарска Иркутской области Попков совершил убийство трех женщин. В октябре 1997 года и марте 1998 года две женщины были им задушены, тело одной из них он облил бензином и поджег. В октябре 2003 года обвиняемый расправился с потерпевшей, нанеся ей не менее 40 ударов ножом», – говорится в сообщении прокуратуры Иркутской области.

В настоящее время Попков находится в заключении. Ранее его признали виновным в убийстве 22 женщин. После суда он признался, что лишил жизни еще 59 жертв. Маньяка приговорили к двум пожизненным срокам.

Тем временем, следователи продолжают находить доказательства причастности Попкова к другим преступлениям. Так в январе этого года он написал новые явки с повинной. По данным СКР, «ангарский маньяк» причастен к 83 убийствам и трем покушениям.

Иркутск, Зоя Осколкова

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