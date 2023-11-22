«Ангарского маньяка» приговорили к 10 годам колонии за три убийства

В деле серийного убийцы Михаила Попкова, осужденного на пожизненное заключение, появились еще три жертвы. Суд приговорил маньяка к 10 годам лишения свободы.

Бывший ангарский милиционер убивал женщин в период с 1997 по 2003 годы. В 2015 году его признали виновным по первом делу, в ходе которого расследовалось 22 эпизода убийств и причинение тяжких телесных повреждений двум женщинам. После вынесения приговора Попков признался еще в 59 преступлениях.

В очередном уголовном деле говорится о трех жертвах маньяка: 27-летней женщине, убитой в поселке Жилкино в 1997 году, 25-летней жительнице Иркутска, которая погибла в 1998 году на берегу реки Ангара, и 31-летней женщине, убитой в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища. Первых двух жертв Попков задушил, а третьей нанес не менее 40 ударов ножом.

Таким образом, «ангарский маньяк» расправился в общей сложности с 86 женщинами, а также совершил покушение на троих. Ранее Попков был признан вменяемым.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы, по совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», – говорится в сообщении Ленинского районного суда Иркутска.

Иркутск, Зоя Осколкова

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