Понедельник, 16 марта 2026, 10:03 мск

Жители Казахстана поддержали новую конституцию

В Казахстане большинство жителей проголосовали за принятие новой конституции. Об этом сообщил глава Центральной комиссии референдума республики Нурлан Абдиров.

Проект новой конституции был опубликован в СМИ 12 февраля 2026 года. Новый основной закон, в частности, предусматривает перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли парламента. 15 марта состоялся республиканский референдум.

За принятие новой конституции проголосовали 7 млн 954 тысячи 667 человек, или 87,15%, от принявших участие в референдуме во всех регионах страны, сообщил Абдиров на брифинге в Астане.

Официальные результаты Центральная комиссия опубликует в течение семи дней после голосования – до 21 марта.

Астана, Зоя Осколкова

