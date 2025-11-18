В Казахстане в пожаре погибли трое взрослых и девять детей

В Казахстане при пожаре в жилом доме погибли 12 человек. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Туркестанской области.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девятерых детей», – говорится в сообщении.

Пожар потушен на площади 360 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели людей. Правительству и главе администрации области поручено оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии.

Астана, Зоя Осколкова

