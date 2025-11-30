Казахстан заявил протест Киеву из-за атаки на Каспийский трубопроводный консорциум

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальным протестом по поводу третьей атаки на гражданский объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, назвав случившееся целенаправленным актом агрессии.

«Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем», – подчеркивается в заявлении.

Как сообщал «Новый День», объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы украинскими безэкипажными катерами 29 ноября в 04:06 мск. Выносное причальное устройство №2 (ВПУ-2) получило значительные повреждения, его дальнейшая эксплуатация невозможна.

Примечательно, что акционерами Каспийского трубопроводного консорциума, помимо России и Казахстана, являются американские и европейские компании, в том числе Chevron, Mobil, Shell и Eni. На систему КТК приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу экспортных объемов нефти из Казахстана.

Астана, Анастасия Смирнова

