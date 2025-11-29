Морские дроны ВСУ атаковали причал КТК в Новороссийске, он выведен из строя

Один из выносных причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском подвергся «целенаправленной террористической атаке» украинскими безэкипажными катерами, сообщила КТК. Дальнейшая эксплуатация причала невозможна, отметили в компании.

Атака произошла в 04:06 мск 29 ноября. Выносное причальное устройство №2 (ВПУ-2) получило значительные повреждения. Погрузочные и другие операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала компании и подрядчиков нет.

«В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло», – отметили в КТК. В настоящее время осуществляется отбор проб морской воды, ведется экологический мониторинг, действует план ликвидации аварийных разливов нефти.

В компании добавили, что дальнейшая эксплуатация ВПУ-2 не представляется возможной.

В КТК отметили, что это уже «третий акт агрессии против сугубо гражданского объекта» компании. В результате предыдущих атак украинских дронов были повреждены нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» и административный офис КТК в Новороссийске.

Москва, Наталья Петрова

