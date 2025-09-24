В Новороссийске при атаке дронов ВСУ поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, есть раненые

Сегодня в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов в Новороссийске получил повреждения офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), двое сотрудников получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО «КТК-Р». Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован», – уточнили в пресс-службе КТК.

«В результате атаки в здании, где находится офис КТК, имеются серьезно пострадавшие, не из числа работников компании», – добавили в компании.

Комментируя эту атаку ВСУ, официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии ТАСС назвала удары по офису КТК сигналом Евросоюзу и призвала не удивляться, когда киевский режим начнет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам.

В числе акционеров КТК есть европейские и американские компании.

Ранее сообщалось, что при атаке ВСУ по центру Новороссийская два человека погибли и 11 получили ранения.

Новороссийск, Анастасия Смирнова

