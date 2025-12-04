Дроны ВСУ атаковали грузовые автомобили в Белгородской области: ранены три мирных жителя

В Белгородской области в результате новых ударов вооруженных формирований Украины по гражданскому транспорту ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, одно из ЧП произошло в селе Белянка Шебекинского округа, где в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранены двое мужчин. У одного пострадавшего осколочное ранение ноги. Ему оказана помощь на месте. У второго – диагностирован закрытый перелом ноги, он госпитализирован.

Еще одна атака беспилотников пришлась на поселок Борисовка. «От удара одного из них по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил губернатор.

Глава Белгородской области обратил внимание, что ВСУ также атаковали город Гайворон и еще несколько населенных пунктов в Борисовском, Белгородском, Валуйском и Волоконовском округах. Удары наносились по автомобилям и гражданской инфраструктуре, включая жилые дома и предприятия.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube