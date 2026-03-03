российское информационное агентство 18+

Вторник, 3 марта 2026, 16:04 мск

Mash: ВСУ готовятся к контрнаступлению у Белгородской области

Вооруженные силы Украины готовятся к весеннему контрнаступлению у Белгородской области, к границе стянуто около 8 тысяч боевиков, среди которых иностранные наемники из Латинской Америки, Китая и Европы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на военнослужащих ВС России.

По их данным, украинское командование рассредоточивает силы в Харьковской области около поселков Красная Яруга и Октябрьский.

Отмечается, что живую силу и технику, вероятно, накапливают для весеннего контрнаступления. Противник предпринимает активные попытки атаковать приграничные села дронами и минометами

Среди бойцов ВСУ числятся наемники из Перу, Бразилии, Чехии, Китая, Тайваня и США, указывается в публикации.

В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

