Вторник, 3 марта 2026, 18:14 мск

Днем над Россией сбили пять беспилотников ВСУ

Сегодня в течение дня средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами РФ пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 8:00 до 16:00 мск.

Четыре БПЛА сбили над территорией Белгородской области и один – над Курской областью.

Ранее сообщалось, что ночью 3 марта ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников. По информации Минобороны РФ, восемь дронов сбито над Крымом, пять – над Белгородской областью и три – над Астраханской области.

В Белгородской области в селе Головчино Грайворонского округа в результате целенаправленного удара вражеского беспилотника погиб мирный житель.

Москва, Анастасия Смирнова

