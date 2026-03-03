Силы ПВО за ночь сбили 16 украинских дронов над регионами России

Средства противоздушной обороны в ночь на вторник уничтожили 16 украинских бесилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, восемь дронов сбито над Крымом, пять – над Белгородской областью и три – над Астраханской области.
В Белгородской области в селе Головчино Грайворонского округа в результате целенаправленного удара вражеского беспилотника погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Власти других регионов ночные атаки БПЛА пока не прокомментировали.
Москва, Наталья Петрова
