Силы ПВО за ночь сбили 16 украинских дронов над регионами России

Средства противоздушной обороны в ночь на вторник уничтожили 16 украинских бесилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, восемь дронов сбито над Крымом, пять – над Белгородской областью и три – над Астраханской области.

В Белгородской области в селе Головчино Грайворонского округа в результате целенаправленного удара вражеского беспилотника погиб мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Власти других регионов ночные атаки БПЛА пока не прокомментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube