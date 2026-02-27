российское информационное агентство 18+

Пятница, 27 февраля 2026, 19:07 мск

ЗАЭС: атака ВСУ на Энергодар является терактом

Удар вооруженных формирований Украины по дворцу культуры в Энергодаре формально расценивается как теракт. Об этом заявила директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина.

«Режим тишины объявлен локально и привязан к конкретному месту – району повреждения линии электропередачи, где ведутся ремонтные работы. Однако то, что произошло в Энергодаре, – это удар по городу, по объекту социальной инфраструктуры, ДК. Мы расцениваем это исключительно как террористический акт», – подчеркнула Яшина в комментарии ТАСС.

«Киевский режим демонстрирует свою беспринципность: своим ударом они преследовали цель не просто дестабилизировать обстановку в городе, но и оказать психологическое давление на атомщиков и их семьи, на работников, осуществляющих ремонтные работы для восстановления работоспособности высоковольтной линии», – пояснила представитель ЗАЭС.

Энергодар, Анастасия Смирнова

