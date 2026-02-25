В Белгородской области ранены два бойца самообороны

В Белгородской области при выполнении служебных задач пострадали два бойца подразделения самообороны «Орлан». Как сообщил глава региона, ЧП произошло в Борисовском округе в селе Грузское.

Один из бойцов получил минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей лица, руки и бедра, второй боец – баротравму, уточнил губернатор.

Сослуживцы доставили пострадавших в Борисовскую центральную районную больницу. Одному мужчине продолжают оказывать медицинскую помощь в больнице, второй отпущен на амбулаторное лечение.

Белгород, Анастасия Смирнова

