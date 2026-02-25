российское информационное агентство 18+

Среда, 25 февраля 2026

Российские войска продвинулись к Славянску сразу с четырех направлений

Российские военные за четыре дня продвинулись сразу на четырех участках у города Славянска в ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За выходные дни и пару дней уже текущей недели наши военнослужащие развивали успех на славянском направлении. Прежде всего, расширена зона контроля в районе населенного пункта Кривая Лука», – рассказал он в комментарии ТАСС. Также, по его словам, бойцы ВС РФ немного продвинулись западнее Резниковки. Кроме того, заняты новые позиции в районе населенного пункта Никифоровка и расширена зона контроля в районе населенного пункта Миньковка, добавил военный эксперт.

До этого Марочко сообщал, что российская армия наступает на Славянск сразу с нескольких направлений: юга, юго-запада, севера и запада.

При этом, указал эксперт, украинское командование предпринимает безуспешные попытки стабилизировать фронт у Славянска.

«Противник на данном направлении пытается как-то еще стабилизировать фронт, но, исходя из темпов продвижения и успехов наших войск, можно сказать, что украинские боевики не справляются с поставленными задачами командования и не могут сдержать продвижение наших войск», – сказал Марочко.

Москва, Наталья Петрова

