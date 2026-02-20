ВС РФ нанесли семь ударов возмездия по Украине за неделю

Российские войска за прошедшую неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины, используемые в интересах ВСУ объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры.

Кроме того, уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения, места производства, хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

