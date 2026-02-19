Украинский чиновник нашел у бабушки в гараже более 650 тысяч долларов

На Украине чиновник объяснил появление у него более 650 тысяч долларов тем, что нашел их в гараже, доставшемся ему в наследство от бабушки. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на отчет Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Временно исполняющий обязанности председателя государственной экологической инспекции Украины Александр Субботенко задекларировал крупную сумму наличных в 2024 году. В ходе проверки он заявил, что деньги нашел в гараже, который достался ему от бабушки. Старушка умерла в 2020 году.

Чиновник утверждал, что его родственники работали в том числе и за рубежом и имели привычку конвертировать сбережения в доллары. Однако в НАПК посчитали объяснение неубедительным. Дело в том, что бабушка чиновника официально работала до 1984 года, а дедушка умер в 1989-м. Получение ими такой крупной суммы в иностранной валюте противоречило законам СССР. В завещании сумма не упоминалась, а средства от продажи доставшейся в наследство квартиры составляли около 11 тысяч долларов.

Коминтерновский райсуд Харькова отказал Субботенко в признании права собственности на эти деньги, допустив, что они могут «представлять собой клад». Чиновник решение обжаловать не стал.

Киев, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube