Среда, 18 февраля 2026, 18:51 мск

Дроны ВСУ снова атаковали гражданский автомобиль в Брянской области: ранен еще один мирный житель

В Брянской области при ударе украинского беспилотника по гражданскому автомобилю пострадал еще один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Солова Стародубского муниципального округа.

«В результате намеренного и подлого удара по гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Брянской области при ударе FPV-дронами по автомобилю в Стародубском округе были ранены двое мирных жителей.

Брянск, Анастасия Смирнова

