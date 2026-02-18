российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 февраля 2026, 16:35 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Брянской области ранены еще два мирных жителя при атаках дронов ВСУ

В Брянской области в результате атак дронов со стороны вооруженных формирований киевского режима ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ атаковали FPV-дронами село Воронок Стародубского муниципального округа.

«Целенаправленный удар киевский режим нанес по автомобилю, который доставлял продукты для жителей села. В результате террористических действий, к сожалению, ранены два мирных жителя», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Пострадавшие доставлены в больницу. Повреждены магазин и гражданский автомобиль.

Вместе с тем, как отметил Богомаз, ВСУ также нанесли удар дронами по поселку Суземка в Суземском районе. «Повреждена специализированная техника. Пострадавших нет.

Осколками повреждены автокран, экскаватор, грузовой автомобиль», – проинформировал глава Брянской области.

Губернатор также обратил внимание, что в течение дня – 8:00 до 14:00 мск – подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 32 вражеских БПЛА самолетного типа. При этих атаках никто из людей не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Зеленский заявил об отсутствии прогресса в политической части переговоров в Женеве / Под контроль России перешли еще два населенных пункта в зоне СВО / В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали еще 5 мирных жителей / В Курской области мужчина погиб из-за удара БПЛА по автомобилю / Житель Белгородской области ранен при атаке дрона ВСУ / Днем над Россией сбили 19 украинских беспилотников / Обломки БПЛА повредили 4 многоквартирных жилых дома на Кубани / МИД России определил приоритеты переговоров с Киевом и Вашингтоном в Женеве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,