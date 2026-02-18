В Брянской области ранены еще два мирных жителя при атаках дронов ВСУ

В Брянской области в результате атак дронов со стороны вооруженных формирований киевского режима ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, ВСУ атаковали FPV-дронами село Воронок Стародубского муниципального округа.

«Целенаправленный удар киевский режим нанес по автомобилю, который доставлял продукты для жителей села. В результате террористических действий, к сожалению, ранены два мирных жителя», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Пострадавшие доставлены в больницу. Повреждены магазин и гражданский автомобиль.

Вместе с тем, как отметил Богомаз, ВСУ также нанесли удар дронами по поселку Суземка в Суземском районе. «Повреждена специализированная техника. Пострадавших нет.

Осколками повреждены автокран, экскаватор, грузовой автомобиль», – проинформировал глава Брянской области.

Губернатор также обратил внимание, что в течение дня – 8:00 до 14:00 мск – подразделениям ПВО Министерства обороны РФ уничтожены 32 вражеских БПЛА самолетного типа. При этих атаках никто из людей не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube