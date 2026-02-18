Под контроль России перешли еще два населенных пункта в зоне СВО

Российские военнослужащие за минувшие сутки взяли под контроль село Харьковка в Сумской области и село Криничное в Запорожской области. Как сообщается в сводке Минобороны РФ, Харьковку заняли подразделения группировки войск «Север», а Криничное освободила группировка «Восток».

По информации военного ведомства, группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в районах Новой Сечи, Волфино, Писаревки, Березы и Мирополья в Сумской области. В Харьковской области удары поражены силы противника около Ветеринарного, Охримовки, Терновой, Казачьей Лопани, Кутузовки и Среднего Бурлука.

Бойцы группировки «Восток» нанесла удары по ВСУ в районах Александровки, Покровского, Коломийцев в Днепропетровской области, Риздвянки, Зеленой Дибровы, Любицкого, Розовки, Гавриловки и Горького в Запорожской области.

Российские войска на других направлениях спецоперации улучшили позиции и продолжают теснить противника.

В результате действий армии России ВСУ потеряли за сутки до 1235 военнослужащих.

В то же время оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складу горючего, используемым ВСУ объектам энергетики, местам предполетной подготовки и запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Силами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов системы HIMARS и 155 беспилотников самолетного типа.

