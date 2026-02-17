Днем над Россией сбили 19 украинских беспилотников

Сегодня в течение дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали над тремя регионами России 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 9:00 до 15:00 мск.

Самый серьезный удар пришелся на Брянскую область, над которой сбили 15 беспилотников. Еще по два дрона уничтожено в Курской области и Крыму.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 февраля силы ПВО уничтожили над территорией России 151 украинский беспилотник. В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два мирных жителя. В Севастополе в результате атаки беспилотников ранен ребенок.

Сегодня с 7:00 до 9:00 мск были сбиты еще 27 БПЛА над четырьмя российскими регионами и Черным морем.

