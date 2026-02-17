Система ПВО сбила 27 украинских дронов за утро

Средства ПВО за два часа уничтожили 27 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, по четыре дрона сбили над Крымом и Пермским краем, три – над Краснодарским краем и один – над Белгородской области. Также 15 БПЛА обезврежены над акваторией Черного моря.

Беспилотники были уничтожены в период с 7:00 до 9:00 мск.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее сообщил об атаке вражеских дронов на регион. Пострадавших нет, безопасности жителей ничего не угрожает, отметил он. Рано утром 17 января в Пермском крае был введен режим беспилотной опасности. Росавиация сообщила о введении ограничений на полеты в аэропорту Перми. Позднее ограничительные меры отменили.

Напомним, силы ПВО за прошедшую ночь сбили 151 украинский беспилотник над регионами России.

