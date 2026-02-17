Над Россией за ночь сбили 151 беспилотник ВСУ – ранены три человека, горит НПЗ

За минувшую ночь силы противоздушной обороны уничтожили над территорией России 151 украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Под ударом оказались Крым и Краснодарский край, где было сбито соответственно 38 и 18 вражеских дронов. Еще 50 беспилотников перехвачено над акваторий Черного моря и 29 – над акваторией Краснодарского края. Кроме того, 11 дронов нейтрализовано над территорией Калужской области, четыре – над Брянской и один – над Курской областями.

В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали два мирных жителя, сообщает региональный оперштаб. Пострадавшие госпитализированы. Также повреждены четыре частных дома, в двух из них начался пожар. В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили локомотивное депо в хуторе Красный. Обошлось без пострадавших. Обломки БПЛА также обнаружили на железнодорожных путях.

По последним данным оперштаба, в результате атаки дронов произошло возгорание на Ильском нефтеперерабатывающем заводе. Никто не пострадал. «Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами. Общая площадь пожара – около 700 кв. м», – говорится в сообщении. В тушении задействованы 72 человека и 21 единица техники. На месте работает пожарный поезд.

В Севастополе в результате атаки беспилотников ранен ребенок, сообщил губернатор Михаил Развожаев. За ночь над городом были сбиты 24 вражеских дронов. «На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги», – написал Развозжаев в своем телеграмм-канале. Ребенок доставлен в больницу, его состояние удовлетворительное. Кроме того, зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, а также автомобилей. В одном из дворов сдетонировала упавшая боевая часть БПЛА. Обломки дронов упали в трех СНТ, в результате повреждены газовые трубы, в домах выбиты стекла.

В Брянской и Калужской областях при отражении атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет, отчитались главы регионов.

Москва, Наталья Петрова

