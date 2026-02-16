российское информационное агентство 18+

Понедельник, 16 февраля 2026, 20:19 мск

МИД России определил приоритеты переговоров с Киевом и Вашингтоном в Женеве

Москва на предстоящих переговорах в Женеве намерена действовать в рамках пониманий российско-американского саммита на Аляске. Об этом сообщил заместитель министра интстрранных дел России Сергей Рябков.

«Я могу сказать, что наша делегация отправляется сегодня вечером туда, имея максимально четкие указания действовать в рамках, согласованных президентами [РФ и США] в ходе их встречи в Анкоридже. Без этого успеха не достичь», – цитирует Рябкова ТАСС.

«Мы должны обеспечить, чтобы потенциальная договоренность носила устойчивый характер. Это значит, что, среди прочего, она должна охватывать урегулирование вопросов, которые относятся к разряду первоисточников этого конфликта. Есть много других аспектов, которые интенсивно обсуждались и продолжают обсуждаться в последнее время. И мы, не предвосхищая результатов, исходим из того, что будут приложены максимальные усилия для выхода именно на эти рубежи. По-другому просто нельзя», – разъяснил замглавы МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

