российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 февраля 2026, 17:40 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

При ударе ВСУ в Курской области повреждена ЛЭП: в нескольких районах перебои с электроснабжением

В Курской области в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины повреждена линия электропередачи (ЛЭП), в результате чего в нескольких районах начались перебои с электроснабжением и подачей тепла. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Подлые удары врага по нашей энергетике. В результате атаки ВСУ по Рыльскому району повреждена ЛЭП. Без напряжения остался Рыльск, Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Зафиксированы нарушения теплоснабжения», – проинформировал губернатор.

При этом глава Курской области заверил, что будет сделано все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электро- и теплоснабжения. «Ситуацию держу на контроле», – подчеркнул Хинштейн.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Еще одна жительница Белгородской области ранена при атаке дронов ВСУ / ВС РФ нанесли семь ударов по военным заводам и инфраструктуре ВСУ за неделю / ВСУ отправляют на фронт пожилых бойцов из-за нехватки молодых / В Белгороде обесточены почти 1,4 тысячи многоквартирных домов: остановились лифты и частично прекращено водоснабжение / Без света 220 тысяч абонентов: в Белгородской области после атаки ВСУ начались веерные отключения электроэнергии / При атаке дрона ВСУ ранен глава района Брянской области / ВСУ нанесли новый ракетный удар по Белгороду: серьезно повреждены объекты инфраструктуры / В Брянской области при ударе дронов ВСУ по сельхозпредприятию погиб один человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,