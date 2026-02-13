При ударе ВСУ в Курской области повреждена ЛЭП: в нескольких районах перебои с электроснабжением

В Курской области в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины повреждена линия электропередачи (ЛЭП), в результате чего в нескольких районах начались перебои с электроснабжением и подачей тепла. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Подлые удары врага по нашей энергетике. В результате атаки ВСУ по Рыльскому району повреждена ЛЭП. Без напряжения остался Рыльск, Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Зафиксированы нарушения теплоснабжения», – проинформировал губернатор.

При этом глава Курской области заверил, что будет сделано все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электро- и теплоснабжения. «Ситуацию держу на контроле», – подчеркнул Хинштейн.

