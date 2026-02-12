российское информационное агентство 18+

Четверг, 12 февраля 2026, 18:09 мск

При атаке дрона ВСУ ранен глава района Брянской области

В результате атаки вооруженных формирований Украины ранен глава Чаусовского сельского поселения Погарского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Украинские террористы намеренно нанесли удар по движущемуся гражданскому автомобилю вблизи села Марковск Погарского района. В результате террористической атаки, к сожалению, ранение получил глава Чаусовского сельского поселения», – уточнил глава Брянской области.

Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Машина повреждена.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

