Четверг, 12 февраля 2026, 19:49 мск

Без света 220 тысяч абонентов: в Белгородской области после атаки ВСУ начались веерные отключения электроэнергии

В Белгородской области результате нанесенного врагом огневого воздействия происходят веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В данный момент на одной из подстанций произошла авария. Отключение электроэнергии произошло более чем у 220 тысяч абонентов в трех муниципалитетах: Белгород, Белгородский и Шебекинский округа», – уточнил губернатор.

По его словам, аварийные бригады работают.

«Восстановление займет не менее 4 часов», – пояснил глава Белгородской области.

Белгород, Анастасия Смирнова

