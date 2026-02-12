Без света 220 тысяч абонентов: в Белгородской области после атаки ВСУ начались веерные отключения электроэнергии

В Белгородской области результате нанесенного врагом огневого воздействия происходят веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В данный момент на одной из подстанций произошла авария. Отключение электроэнергии произошло более чем у 220 тысяч абонентов в трех муниципалитетах: Белгород, Белгородский и Шебекинский округа», – уточнил губернатор.
По его словам, аварийные бригады работают.
«Восстановление займет не менее 4 часов», – пояснил глава Белгородской области.
Белгород, Анастасия Смирнова
