В Белгороде без света почти 1,4 тысячи многоквартирных домов: остановились лифты и частично прекращено водоснабжение

В Белгороде в результате аварии на энергоподстанции после атаки со стьроны ВСУ в многоквартирных домах остановились лифты и частично приостановлено водоснабжение. Об этом сообщил глава города Валентин Демидов в своем телеграм-канале.

«В областном центре – 1 353 многоквартирных дома без электроэнергии. Произошёл сбой в работе нескольких водозаборов и насосных станций. Специалисты водоканал уже выехали для перезапуска системы. Давление воды может быть снижено на Харьковской горе, в центральной и северной частях города, на Болховце и Левобережье», – уточнил мэр.

По его словам, из-за отключения света остановился 1 681 лифт. «Чтобы извлечь жителей, находившихся в момент отключения в кабинах, работают 11 бригад в составе 44 человек. Все заявки диспетчеры лифтовых организаций фиксируют и передают бригадам», – пояснил Демидов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что более 220 тысяч абонентов остались без света в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах. Восстановление электроснабжения займет не менее 4 часов.

Белгород, Анастасия Смирнова

