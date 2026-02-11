российское информационное агентство 18+

Среда, 11 февраля 2026, 20:49 мск

ВСУ нанесли новый ракетный удар по Белгороду: серьезно повреждены объекты инфраструктуры

В результате нового ракетного удара со стороны вооруженных формирований киевского режима в Белгороде серьезно повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Есть отключение электроэнергии в нескольких муниципалитетах. Аварийные и оперативные службы занимаются ликвидацией последствий», – проинформировал губернатор.

Согласно предварительной информации, которую привел глава Белгородской области, пострадавших в результате ракетной атаки нет.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ нанес удар по производственному предприятию в селе Головино Белгородского округа, в результате чего пострадали три человека.

Белгород, Анастасия Смирнова

