Еще одна жительница Белгородской области ранена при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата получила ранения мирная жительница. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в селе Графовка Шебекинского округа при детонации вражеского дрона.

«Женщине с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки оказана первая помощь в местной амбулатории. В настоящее время бригада скорой транспортирует пострадавшую в областную клиническую больницу», – уточнил губернатор.

По его словам, в результате вражеской атаки двух многоквартирных домах повреждено остекление.

Ранее сегодня Гладков сообщал о ранении пятерых жителей Белгородской области при атаке украинских беспилотников.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube