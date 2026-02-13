Еще одна жительница Белгородской области ранена при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата получила ранения мирная жительница. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
ЧП произошло в селе Графовка Шебекинского округа при детонации вражеского дрона.
«Женщине с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки оказана первая помощь в местной амбулатории. В настоящее время бригада скорой транспортирует пострадавшую в областную клиническую больницу», – уточнил губернатор.
По его словам, в результате вражеской атаки двух многоквартирных домах повреждено остекление.
Ранее сегодня Гладков сообщал о ранении пятерых жителей Белгородской области при атаке украинских беспилотников.
Белгород, Анастасия Смирнова
