российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 февраля 2026, 17:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Еще одна жительница Белгородской области ранена при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата получила ранения мирная жительница. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в селе Графовка Шебекинского округа при детонации вражеского дрона.

«Женщине с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением грудной клетки оказана первая помощь в местной амбулатории. В настоящее время бригада скорой транспортирует пострадавшую в областную клиническую больницу», – уточнил губернатор.

По его словам, в результате вражеской атаки двух многоквартирных домах повреждено остекление.

Ранее сегодня Гладков сообщал о ранении пятерых жителей Белгородской области при атаке украинских беспилотников.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ нанесли семь ударов по военным заводам и инфраструктуре ВСУ за неделю / ВСУ отправляют на фронт пожилых бойцов из-за нехватки молодых / В Белгороде обесточены почти 1,4 тысячи многоквартирных домов: остановились лифты и частично прекращено водоснабжение / Без света 220 тысяч абонентов: в Белгородской области после атаки ВСУ начались веерные отключения электроэнергии / При атаке дрона ВСУ ранен глава района Брянской области / ВСУ нанесли новый ракетный удар по Белгороду: серьезно повреждены объекты инфраструктуры / В Брянской области при ударе дронов ВСУ по сельхозпредприятию погиб один человек / Днем над пятью регионами России сбили 26 беспилотников ВСУ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,