Пять жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронов ВСУ

Пять человек пострадали в Белгородской области в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. У водителя рваные раны спины, множественные осколочные ранения плеча и баротравма. Бригада «скорой» доставила пострадавшего в Валуйскую ЦРБ. Машина повреждена», – написал глава региона.

На окраине этого села еще два БПЛА атаковали «Газель», ранения получили трое, автомобиль сгорел. «Одному мужчине, находящемуся в тяжелом состоянии, оказывают помощь в Валуйской ЦРБ. Двое других пострадавших доставлены в Волоконовскую ЦРБ. У женщины диагностировали слепые осколочные ранения головы и плеча, у мужчины – множественные осколочные», – добавил Гладков.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара дрона по машине мужчина получил баротравму. «Бойцы «БАРС-Белгород» доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказана необходимая помощь. От предложенной госпитализации отказался», – сообщил губернатор.

Белгород, Зоя Осколкова

