Пятница, 13 февраля 2026, 12:23 мск

ВСУ отправляют на фронт пожилых бойцов из-за нехватки молодых

Из-за нехватки молодого пополнения командование ВСУ отправляет на передовую в Сумской и Харьковской областях бойцов пожилого возраста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«На фронте закончились молодые, в плен попадают только старые, пожилые военнослужащие ВСУ», – сказал источник.

Он уточнил, что порядка 90% сдающихся в плен в последние дни в Сумской и Харьковской областях бойцов составляют военнослужащие в возрасте старше 60 лет

Тем временем, украинское командование активизировало информационные операции на Сумском направлении с целью убедить население в успехе на фронте. «Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС РФ пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», – сообщается в телеграм-канале «Северный ветер», связанном с группировкой войск «Север».

Москва, Наталья Петрова

