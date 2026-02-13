Из-за нехватки молодого пополнения командование ВСУ отправляет на передовую в Сумской и Харьковской областях бойцов пожилого возраста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«На фронте закончились молодые, в плен попадают только старые, пожилые военнослужащие ВСУ», – сказал источник.

Он уточнил, что порядка 90% сдающихся в плен в последние дни в Сумской и Харьковской областях бойцов составляют военнослужащие в возрасте старше 60 лет

Тем временем, украинское командование активизировало информационные операции на Сумском направлении с целью убедить население в успехе на фронте. «Помимо фальшивых установок флагов, противник активно продвигает нарратив, что ВС РФ пытаются пробиться на позиции ВСУ через какие-то трубы. Эта информация не соответствует действительности», – сообщается в телеграм-канале «Северный ветер», связанном с группировкой войск «Север».

Москва, Наталья Петрова

